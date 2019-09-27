В Запорожье ребенок выпал из окна и разбился насмерть – СМИ
13:43, 27 сентября 2019Происшествия
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Мать ребенка оставила его возле открытого окна, а сама ненадолго отлучилась на кухню.
В Запорожье маленький ребенок выпал из окна / Иллюстрация - sputnik.by
На улице Бочарова в Запорожье из окна жилого дома на пятом этаже выпал ребенок полутора лет. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть малыша.
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Как сообщает gazeta.zp.ua, мать ребенка оставила его возле открытого окна, а сама ненадолго отлучилась на кухню. В этот момент и произошла трагедия.
По словам очевидцев, семья считается благополучной, однако за день по трагедии, они видели, как ребенок ходил по подоконнику открытого окна.
Ранее сообщалось, что под Львовом малолетний мальчик просунул голову в окно автомобиля и задохнулся.
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