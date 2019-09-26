Под Львовом малолетний мальчик просунул голову в окно автомобиля и задохнулся

Родители ребенка тем временем работали в поле.

Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти малолетнего ребенка, которого родители оставили одного в салоне авто.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции во Львовской области, сообщение о трагедии поступило правоохранителям днем. К медикам доставили 4-летнего жителя одного из сел без признаков жизни.

Полиция предварительно установила, что родители мальчика работали в поле, в то время как он сам остался в автомобиле «Фольксваген». Ребенок просунул голову в окно машины и задохнулся.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от взрыва петарды 11-летнему парню разорвало пальцы на руках.