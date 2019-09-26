В Киеве грузовик влетел в пожарную машину и придавил легковушку Mazda (видео)

В масштабной аварии чудом никто не пострадал.

На улице Васильковской в Киеве произошла автомобильная авария. Грузовой Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с пожарным автомобилем, перевернулся и придавил легковой Mazda CX-3.

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Как сообщает «Информатор», пожарный автомобиль ехал на вызов со стороны Голосеевского проспекта с включенными проблесковыми маячками.

Спасателям нужно было свернуть на улицу Бурмистенко, они начали совершать маневр, но не успели. Едущий им на встречу грузовик не смог вовремя остановится и ударил пожарную машину в заднюю часть, а потом начал переворачиваться. Его откинуло на встречную полосу, где он и приземлился на Mazda CX-3.

В аварии никто не пострадал. На улице Васильковской движение осложнилось, автомобили скопились на участке от Голосеевского проспекта до Амурской площади.

Ранее сообщалось, что вблизи Славянска в ДТП погибли трое людей, среди которых ребенок.