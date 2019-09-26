В центре Киева провалился асфальт (фото, видео)
Сегодня в центре Киева на улице Золотоворотская провалился участок асфальта на проезжей части.
Об этом сообщает "Информатор".
Читайте такжеВ Киеве пожарная машина по дороге на вызов провалилась под асфальт (видео)
Информация о провале поступила около 09:30.
"В данный момент участок дороги, который находится со стороны улицы Рейтарская, перекрыт. На месте работает бригада "Киевавтодора", которая занимается устранением провала в асфальте", - говорится в сообщении.
Предполагалось, что движение должно восстановиться к 15:00, однако на данный момент сотрудники продолжают устранение одного провала.
В результате этого инцидента никто не пострадал.
Напомним, в конце лета в правительственном квартале Киева на проезжей части провалился асфальт. Среднюю полосу движения частично перекрыли, однако дальнейший обвал дороги никто не исключал.