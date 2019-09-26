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Зацепил кузовом высоковольтную линию: возле Тернополя водителя грузовика убило током

12:13, 26 сентября 2019
Происшествия
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В результате происшествия произошло возгорание грузовика / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел вчера, 25 сентября, на выезде из областного центра, в лесопосадке на трассе Тернополь-Львов.

«Установлено, что на данном отрезке дороги продолжались дорожные работы, а водитель грузовика осуществлял разгрузку земли. При этом кузовом зацепил высоковольтную линию. От поражения током транспорт частично загорелся. Водитель, по данным спасателей, скончался на месте происшествия от поражения током», - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля после отключения электроснабжения на линии.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования преступлений по ст.115 УК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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