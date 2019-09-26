Зацепил кузовом высоковольтную линию: возле Тернополя водителя грузовика убило током

Трагедия произошла во время разгрузки водителем земли. От поражения током он скончался на месте.

Неподалеку от Тернополя от поражения током погиб водитель грузовика, кузов которого задел высоковольтную линию.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел вчера, 25 сентября, на выезде из областного центра, в лесопосадке на трассе Тернополь-Львов.

«Установлено, что на данном отрезке дороги продолжались дорожные работы, а водитель грузовика осуществлял разгрузку земли. При этом кузовом зацепил высоковольтную линию. От поражения током транспорт частично загорелся. Водитель, по данным спасателей, скончался на месте происшествия от поражения током», - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля после отключения электроснабжения на линии.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования преступлений по ст.115 УК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.