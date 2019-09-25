На Закарпатье разоблачили банду, причастную к покушению на убийство офицера полиции (фото)

Мотив преступления связан с прекращением подкупа избирателей на парламентских выборах, отметили в полиции.

В Ужгороде задержали 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Читайте такжеНа Закарпатье проходят обыски у высокопоставленных чиновников – СМИОтмечается, что по месту проживания этих и других фигурантов заговора провели 60 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты денежные средства, 4 пистолета, 1 ружье, больше сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карточки, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

В настоящее время задержанных уже доставили в Киев, им объявили подозрения, устанавливается причастность к другим преступлениям.

Лидером преступной группировки оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные, дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой, на самом деле, выполняли заказные грязные дела.

Мотив преступления был связан с прекращением так называемых «сеток», которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты, путем подкупа избирателей.

В полиции напомнили, как утром 11 июля в Ужгороде обстреляли легковой автомобиль, на котором передвигался офицер полиции. Он чудом не пострадал.

«Проведя ряд мероприятий, было установлено немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, видели непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения до момента преступления и после. Также были задействованы кинологи и водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На дне реки Уж нашли орудие преступления – пистолет-пулемет «Скорпион» калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки были найдены и предметы одежды, которые злоумышленник выбросил во время бегства. Оперативные мероприятия, отработка вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе», – отметили в полиции.

Кроме того, в полиции добавили, что местные правоохранительные структуры оказывали сопротивление в расследовании этого дела.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива, МВД расценивало это как попытку противодействия борьбе с контрабандой.