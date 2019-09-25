Под Одессой 10-летний мальчик случайно повесился на канате «шведской стенки»

Предполагается, что ребенок упал и запутался в канате. Его мать находилась в соседней комнате.

В городе Южный Одесской области 10-летний мальчик обнаружен повешенным на канате «шведской стенки».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось вчера, когда ребенок находился в комнате один.

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«Мать 10-летнего мальчика нашла сына в петле из каната от «шведской стенки». Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка, к сожалению, оказались напрасными», - сообщили в главке.

Следственно-оперативной группой установлено, что трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Предполагается, что, забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка находилась в соседней комнате.

Как отмечается, семья, в которой воспитывался погибший, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.