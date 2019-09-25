Донецк окутал черный дым: у боевиков горит склад боеприпасов (фото)

Осколки от снарядов разлетаются вокруг.

Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома", - сообщают очевидцы в социальных сетях.

с ЖД

Нехилый складик? pic.twitter.com/1Kq9dh306k — hochu 🍁 domoy (@hochu_dodomu) September 25, 2019

Как сообщал УНИАН, в неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва.