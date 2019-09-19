В Луганске прогремел мощный взрыв: повреждена опора моста (фото)

Отмечается, что бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв.

В неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва.

Об этом заявил «министр внутренних дел» при группировке «ЛНР» Игорь Корнет, передает сепаратистский «Луганскинформцентр».

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Корнет назвал произошедшее "терактом".

По его словам, было подорвано три опоры моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв, отметил Корнет.

"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв", – заявил представитель террористов Игорь Корнет.

На сайте так называемого «МВД ЛНР» утром появилось сообщение, что проезд по путепроводу в районе Лесоторгового склада временно закрыт «по техническим причинам».