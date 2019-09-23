"ОстановиЛося": Порошенко поймали на нарушении ПДД возле Рады (видео)

За соответствующее правонарушение украинское законодательство предусматривает штраф в размере 51 гривны.

Экс-президент и народный депутат Петр Порошенко нарушал правила дорожного движения (ПДД) под стенами Верховной Рады Украины.

Читайте такжеГБР открыло производство в отношении задержания КОРДом патрульных на ДнепропетровщинеОб этом передает Информатор.

Отмечается, что нарушение лидера партии «Европейская солидарность» зафиксировали активисты движения «ОстановиЛося».

Активисты засняли, как автомобиль экс-президента остановился рядом с ВРУ, из него вышел Порошенко и перешел дорогу на красный свет.

Украинское законодательство предусматривает за соответствующее правонарушение штраф в размере 51 гривны.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве наказали автохама на внедорожнике, который выехал на тротуар и зацепил ребенка.