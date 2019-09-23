"ОстановиЛося": Порошенко поймали на нарушении ПДД возле Рады (видео)
15:44, 23 сентября 2019Происшествия
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За соответствующее правонарушение украинское законодательство предусматривает штраф в размере 51 гривны.
Нарушение зафиксировали активисты движения "ОстановиЛося"./ фото УНИАН
Экс-президент и народный депутат Петр Порошенко нарушал правила дорожного движения (ПДД) под стенами Верховной Рады Украины.
Читайте такжеГБР открыло производство в отношении задержания КОРДом патрульных на ДнепропетровщинеОб этом передает Информатор.
Отмечается, что нарушение лидера партии «Европейская солидарность» зафиксировали активисты движения «ОстановиЛося».
Активисты засняли, как автомобиль экс-президента остановился рядом с ВРУ, из него вышел Порошенко и перешел дорогу на красный свет.
Украинское законодательство предусматривает за соответствующее правонарушение штраф в размере 51 гривны.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве наказали автохама на внедорожнике, который выехал на тротуар и зацепил ребенка.
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