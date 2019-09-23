Мост в центре Одессы перекрыли из-за угрозы взрыва, в городе образовалась большая пробка (фото)

На данный момент взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа обследуют мост на предмет взрывчатки.

Одесским правоохранителям в 11:20 поступило сообщение об угрозе взрыва моста в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

На данный момент взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа обследуют мост на предмет взрывчатки.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, речь идет о мосте Коцебу. В то же время в связи с этим на улице Бунина скопилась большая пробка, передает "Одесская жизнь".

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы "заминировали" мост Коцебу.