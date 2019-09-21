На Львовщине полиция задержала около 30 активистов, которые блокировали уголь (фото, видео)

К людям полиция применила меры принуждения. Пять правоохранителей ранены. Среди задержанных и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Полиция применила меры принуждения к людям, которые блокировали российский уголь во Львовской области на железнодорожной колеи станции "Сосновка". Блокировщики оказали физическое сопротивление полиции.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовщины.

Правоохранители задержали 28 правонарушителей, их доставили в отделение полиции, устанавливаются их личные данные.

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Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокирования нанесли телесные повреждения пятерым правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.

Среди задержанных есть первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Об этом сообщает "Штаб блокады торговли с оккупантами" на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что спецназовцы оттеснили участников блокады от места блокирования вагонов с российским углем. Сообщается, что арестовали около 20 человек, в частности, арестовали ветеранов АТО и местных шахтеров.

"Попытки разогнать блокаду происходили все время с начала блокировки – в течение трех недель. Несколько дней назад стало известно, что администрации местных шахт провоцировали самих шахтеров "разогнать" блокаду под шантажом невыплаты зарплаты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, активисты заметили вагоны с надписью "Росийские Железные Дороги" на станции Сосновка 1 сентября. Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста. Недалеко от станции активисты обустроили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство.

21 сентября, во Львовской области на железнодорожной колеи станции "Сосновка" люди начали блокировать вагоны с углем. Полиция открыла уголовное дело по этому факту.