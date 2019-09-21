На Львовщине люди заблокировали вагоны с углем, в полиции предупреждают о силовом сценарии (видео)

На видео с места события видно толкотню с силовиками.

Во Львовской области на станции «Сосновка» неизвестные заблокировали железнодорожные пути.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

«В Сокальское отделение полиции сегодня поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожных путях станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Начальник полиции Львовской области Василий Виконский отметил, что правоохранители пытаются убедить правонарушителей прекратить незаконные действия.

«Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения», - сказал он.

Среди тех, кто блокирует колею, есть и бывший нардеп Семен Семенченко. На своей странице в фейсбуке он опубликовал видео с блокадой. На кадрах видно и задержание нескольких участников силовиками и толкотню.

Издание Zaxid.net уточняет, что вагоны в Сосновке блокируют еще с начала сентября. С тех пор протестующие круглосуточно дежурят на месте.