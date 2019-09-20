"Проявил гуманность": на военном аэродроме солдат прикладом по голове успокоил пьяного нарушителя

В ближайшее время военнослужащий будет поощрен командованием.

На военном аэродроме в Мелитополе Запорожской области на прошлой неделе заметили подозрительную личность, которая двигалась в сторону складов с боеприпасами.

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Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.

Мужчину задержали. Во время выяснения задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался выхватить оружие из рук патрульного.

Патрульный устно предупредил нападающего, дважды совершил предупредительный выстрел вверх, после чего ударил его прикладом по голове.

"Патрульный проявил гуманность, имея все основания для применения оружия на поражение. Нарушителя доставили в полицию, ведется следствие", - говорится в сообщении.

По словам заместителя командира по морально-психологическому обеспечению майора Виталия Ларкина, руководство части высоко оценило действия патрульного Андрея Власова. В ближайшее время военнослужащий будет поощрена командованием.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Киеве напали на полицейского – он применил оружие.