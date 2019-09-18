Минирование моста Метро: полиция проводит спецоперацию, на место прибыл КОРД (фото)

Следователи столичной полиции квалифицируют событие как подготовку к террористическому акту.

Полиция сообщила о проведении спецоперации на мосту Метро в Киеве, где неизвестный угрожает взрывом. На место прибыло спецподразделение КОРД, движение транспорта вокруг места инцидента перекрыто.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

«Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы», - сообщили в полиции около 18:00.

Специалисты всех профильных служб выехали на место, когда в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту «Метро» и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следователи столичной полиции квалифицируют событие как подготовку к террористическому акту.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух.

Одновременно в столичной сообществе "Киев оперативный" очевидцы пишут, что полиция применила дрон.

Напомним, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия столичного метро, которая, в частности пролегает по мосту Метро, работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют специалисты.