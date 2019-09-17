В Харькове на пустыре изнасиловали студентку

Правоохранители установили личность вероятного подозреваемого.

Харьковская полиция расследует изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным силовиков, инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова. Вчера около 14:00 к правоохранителям обратилась студентка второго курса техникума.

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17-летняя жительница Лозовой заявила о том, что ночью около 01:00 на пустыре ее изнасиловал малознакомый мужчина.

Правоохранители установили личность вероятного подозреваемого. Им, по версии следствия, является житель села Караван Нововодолажского района.

В данный момент полицейские устанавливают местонахождение фигуранта. Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

Ранее в Купянском районе Харьковской области полиция задержала 31-летнего отчима, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.