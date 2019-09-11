На Киевщине из-за масштабного пожара сгорела часть села (фото)

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Около 17:00 среды, 11 сентября, на окраине села Любимовка Вышгородского района под Киевом начала гореть сухая трава. В течение полутора часов сгорели три жилых дома, три сарая и автомобиль.

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Об этом сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"Вместе с мусором люди едва не сожгли населенный пункт. На фото - последствия такой вопиющей халатности, безответственности и безнаказанности. Слава Богу - жертв и пострадавших нет. Этика государственного служащего не позволяет мне выразить свои мысли теми словами, которые лучше всего описали бы то, как в пожароопасный период люди догадались хозяйничать выжиганием мусора", - отметил руководитель ГСЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, в Минобороны заявили, что из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорванных боеприпасов, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины в Калиновке, сдетонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

***26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, которые повлекли за собой разрушения жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.