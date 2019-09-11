В центре Киева водитель внедорожника устроил масштабное ДТП (фото, видео)

Авария произошла на бульваре Леси Украинки около полуночи.

В ночь на среду, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

Читайте такжеВ Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП: от капота Audi почти ничего не осталось (видео)Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что около полуночи автомобиль BMW X5 врезался в припаркованный Volkswagen, который после удара отлетел в забор. А внедорожник отбросило в Citroen службы Uber.

Обошлось без серьезных травм. Легкие повреждения руки получил только водитель Volkswagen. Он сказал, что стоял на перекрестке с включенным аварийным сигналом и общался по телефону, после чего почувствовал сильный удар.

Предварительно, все участники аварии были трезвые. За рулем BMW находился парень, который взял автомобиль у своей гражданской жены.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове школьник после ДТП отлетел на несколько метров и остался жив.