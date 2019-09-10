Рядом с местом ЧП расположены жилые и промышленные здания.

Сегодня в Одесской области сошли с рельсов два вагона-цистерны с сжиженным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги, ЧП случилось на подъездном пути предприятия «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» станции Измаил регионального филиала «Одесская железная дорога».

Читайте такжеПод носом у пограничников: на Буковине контрабандисты копали трубопровод для сигарет

«Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошел сход двух грузовых вагонов со сжиженным газом-пропаном, что относится ко 2 классу опасных веществ. Страна назначения груза – Румыния», - сообщили в ведомстве.

Акцентируется, что рядом с местом, где произошел сход, расположены жилые и промышленные здания. Причина и обстоятельства транспортного происшествия сейчас выясняются.

В ОЖД подчеркнули, что, несмотря на проведение региональным филиалом «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» комиссионных проверок состояния и дальнейшей эксплуатации железнодорожных подъездных путей, с начала года уже произошло 7 случаев схода.

Как отмечается, отсутствие должной реакции со стороны владельцев подъездных путей на выявленные замечания по устранению недостатков, приводит к нарушению графика движения и материальному ущербу.

В частности, с начала текущего года убытки железной дороги в результате таких сходов вагонов составили почти 1 млн грн.