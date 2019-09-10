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Под носом у пограничников: на Буковине контрабандисты копали трубопровод для сигарет

17:19, 10 сентября 2019
Происшествия
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Копать трубопровод мужчины вернулись утром / фото пресс-службы ГНСУ

Труба вдоль достигала 10 метров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Материал для продолжения трубы вместе с 120-метровой желто-голубой лентой пограничники нашли замаскированными неподалеку.

На рассвете, 10 сентября, изобретательных контрабандистов, прибывших на авто с польской регистрацией, поймали с инвентарем.

По информации ГНСУ, мужчины проложили трубопровод для нелегального перемещения сигарет в Румынию.

Одного из задержанных привлекли к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы.

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Теги: #граница#пограничники#контрабанда#Буковина