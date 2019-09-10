Под носом у пограничников: на Буковине контрабандисты копали трубопровод для сигарет
17:19, 10 сентября 2019Происшествия
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Мужчины копали трубопровод под заградительным забором возле границы.
Копать трубопровод мужчины вернулись утром / фото пресс-службы ГНСУ
На Буковине пограничники обнаружили недостроенный трубопровод, который пролегал от заградительного забора в сторону границы.
Труба вдоль достигала 10 метров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
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Материал для продолжения трубы вместе с 120-метровой желто-голубой лентой пограничники нашли замаскированными неподалеку.
На рассвете, 10 сентября, изобретательных контрабандистов, прибывших на авто с польской регистрацией, поймали с инвентарем.
По информации ГНСУ, мужчины проложили трубопровод для нелегального перемещения сигарет в Румынию.
Одного из задержанных привлекли к административной ответственности.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы.
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