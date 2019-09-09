В Одесской области молдавский боксер жестоко избил полицейского

У офицера - ушиб головного мозга и перелом височной кости. Ему провели трепанацию черепа.

В городе Черноморск Одесской области в результате избиения молдавским боксером в тяжелом состоянии госпитализирован полицейский.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 8 сентября.

Как отмечается, в одном из ресторанов города между отдыхающими произошел конфликт, участниками которого, как выяснилось позже, стали офицер полиции и гражданин Молдовы.

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Во время словесного конфликта, перешедшего в драку, 25-летний иностранец нанес правоохранителю сильный удар в голову. По предварительным данным, злоумышленник – боксер, у потерпевшего – ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Как уточнила УНИАН начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, во время ЧП сотрудник полиции не был при исполнении служебных обязанностей.

«Получив сильный удар, он упал… Получил тяжелую травму, госпитализирован. Ему провели сложную операцию – трепанацию черепа», - сообщила Гордиевская, подтвердив, что иностранец – спортсмен.

По факту открыто уголовное производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Одесской областной федерации бокса УНИАН сообщили, что за последнюю неделю в Черноморске не проходили официальные международные турниры по боксу.

Как сообщал УНИАН, в субботу вечером, 7 сентября, в Одессе неизвестный напал с ножом на продавца шаурмы на улице Преображенской.