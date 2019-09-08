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В центре Одессы подрезали продавца шаурмы (видео)

15:41, 08 сентября 2019
Происшествия
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Пострадавшего мужчину забрала скорая помощь / скриншот

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Об этом сообщают очевидцы в сообществе "Одесса Life".

Пострадавшего мужчину забрала скорая помощь. По словам очевидцев, нападавшего задержали через пол квартала. У него нашли при себе два ножа.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы мужчина ударил ножом прохожего, заступившегося за женщину.

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Теги: #Одесса#нападение#шаурмапогода в Одессе