В центре Одессы подрезали продавца шаурмы (видео)
15:41, 08 сентября 2019Происшествия
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По словам очевидцев, нападавшего задержали через пол квартала.
Пострадавшего мужчину забрала скорая помощь / скриншот
В субботу вечером, 7 сентября, в Одессе неизвестный напал с ножом на продавца шаурмы на улице Преображенской.
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Об этом сообщают очевидцы в сообществе "Одесса Life".
Пострадавшего мужчину забрала скорая помощь. По словам очевидцев, нападавшего задержали через пол квартала. У него нашли при себе два ножа.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы мужчина ударил ножом прохожего, заступившегося за женщину.
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