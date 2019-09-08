Под Харьковом в авариях погибли два человека

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Накануне в харьковской области произошло сразу два крупных ДТП с погибшими.

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В частности, в селе Симинивка вечером 7 сентября 34-летний водитель автомобиля «Ford Scorpio» наехал на пешехода в возрасте около 40 лет. В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего и его родных сейчас устанавливают сотрудники полиции.

В то же время, на автодороге «Харьков-Ялта-Симферополь», вблизи села Кринички, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» под управлением 20-летнего парня, и «Hyundai Getz», под управлением 25-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте, а водителя иномарки в тяжелом состоянии госпитализировали.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 8 сентября произошла дорожная авария, в результате которой четверо человек погибли и еще четверо пострадали.