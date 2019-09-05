В Польше убили украинку, полицейские ищут подозреваемого в Украине

Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины.

Национальная полиция совместно с польскими коллегами устанавливает место пребывания гражданина Украины, подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней украинки.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

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По словам Аброськина, 30 августа в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины.

По информации польских правоохранителей, после совершения преступления он выехал на территорию Украины.

Аброськин поблагодарил польских коллег за помощь в возврате тела нашей соотечественницы для захоронения на родине.

Как сообщал УНИАН, в турецком городе Анталия нашли убитой 42-летнюю гражданку Украины.