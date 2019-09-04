В турецкой Анталии убили украинку

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и ограблении женщины.

В турецком городе Анталия нашли убитой 42-летнюю гражданку Украины.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на турецкое издание Yeni Alanya.

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"Женщина была обнаружена за трансформаторной будкой в парке Муратпаша", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 42-летняя украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась за трансформаторной будкой.

Позже женщину, которую подозревают в занятии проституцией, нашли мертвой.

Полиция задержала подозреваемого, который был с украинкой незадолго до ее смерти. У него нашли украшения убитой. Мужчине инкриминируют убийство и ограбление.

Ранее в Берлине жестоко зарезали украинку-заробитчанку, 24-летнюю Наталью Михайлюк.