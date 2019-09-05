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В Днепре в помещение «Укрпочты» "пожаловала" полуметровая змея (фото, видео)

16:41, 05 сентября 2019
Происшествия
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В Днепре в помещении «Укрпошты» отловили полуметровую змею / фото dp.dsns.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сегодня в 13:00 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в Шевченковском районе, на ж/м Тополь 1, в помещении «Укрпошты» находится змея.

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После прибытия по указанному адресу спасатели тщательно обследовали территорию.

«Змею длиной 0,5 м обнаружили в подсобном помещении площадью примерно 15 кв. м», - говорится в сообщении.

С помощью специального инструмента специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли ее за пределы города.

С гражданами проведена разъяснительная работа, о мерах безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся.

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Теги: #Укрпочта#Днипро#огромная змеяпогода в Днепре