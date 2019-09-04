В Одессе горел рынок "Черемушки" (фото)
23:59, 04 сентября 2019Происшествия
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Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Возгорание началось в бытовом помещении / фото od.dsns.gov.ua
В Малиновском районе Одессы горел рынок «Черемушки».
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 4 сентября около 18.30 поступило сообщение о возгорании на территории рынка «Черемушки».
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Отмечается, что в 18.34 по прибытии пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание одноэтажного складского помещения на площади 25 кв. м мусора на открытой территории на площади 70 кв. м.
«В 18.55 пожар локализован и в 19:12 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - заявили в главке.
Как отметил представитель главка, возгорание началось в бытовом помещении. Первыми тушить пламя начали дворники, которые убирали территорию.
Причина возгорания устанавливается.
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