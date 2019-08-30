Над Киевом поднялся столб черного дыма: на окраине столицы произошел масштабный пожар (фото, видео)

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

В Дарницком районе Киеве, недалеко от метро "Красный Хутор" произошел масштабный пожар в складском помещении.

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Как сообщает "Информатор" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул по адресу улица Хвылевого,1.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Угрозы распространения огня нет. Так как горит отдельно стоящий ангар.

Информация о пострадавших отсутствует. На месте работают соответствующие службы.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Харькове произошел масштабный пожар на складе с шинами.