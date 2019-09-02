На Харьковщине женщина обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме

Неожиданная находка ждала женщину на полу дома.

Жительница города Чугуева Харьковской области обнаружила человеческие останки в недавно приобретенном ею доме.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Отмечается, что женщина обратилась в полицию 30 августа. На месте происшествия полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека.

Обнаруженные человеческие останки направили на экспертное исследование.

Следователем Чугуевского отдела по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в одном из спальных районов Харькова люди заметили юношу, который выгуливал питона.