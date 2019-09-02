На Харьковщине женщина обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме
10:10, 02 сентября 2019Происшествия
200 0
Неожиданная находка ждала женщину на полу дома.
Человеческие останки женщина обнаружила на полу дома / фото: msn.com
Жительница города Чугуева Харьковской области обнаружила человеческие останки в недавно приобретенном ею доме.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Читайте такжеНа Запорожье нашли мертвым пропавшего перевозчика - убийцы закопали тело в поле (фото)
Отмечается, что женщина обратилась в полицию 30 августа. На месте происшествия полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека.
Обнаруженные человеческие останки направили на экспертное исследование.
Следователем Чугуевского отдела по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, в одном из спальных районов Харькова люди заметили юношу, который выгуливал питона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter