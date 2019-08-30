В Харькове парень выгулял двухметрового питона в супермаркете (видео)
13:16, 30 августа 2019Происшествия
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Хозяин рептилии говорит, что постоянно выгуливает любимца летом.
В одном из спальных районов Харькова люди заметили юношу, который выгуливал питона.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
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С двухметровым пресмыкающимся парень вошел в небольшой магазин, где стал выбирать продукты.
Тигровый питон вел себя спокойно, обвившись вокруг шеи хозяина. Тот рассказал, что в теплое время часто выгуливает домашнего любимца, а вот зиму рептилия пересиживает дома, потому что боится холодов.
Как сообщал УНИАН, в Сколевском районе Львовской области за сутки 13 августа в центральную районную больницу в результате укуса змей попали 4 человека.
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