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В Одессе горел физкультурно-спортивный комплекс (фото)

10:52, 31 августа 2019
Происшествия
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На стадионе «Динамо» загорелась баня и подсобные помещения / фото dumskaya.net

Как сообщили УНИНАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, информация о возгорании поступила спасателям в 21.18.

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«Прибыв на место происшествия, пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание в двухэтажном здании, которое находится на территории комплекса. Поскольку спасатели прибыли оперативно, удалось ликвидировать очаг пламени, не дав ему возможности распространиться на значительную площадь», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Теги: #пожар в Одессепогода в Одессе