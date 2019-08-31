В Одессе горел физкультурно-спортивный комплекс (фото)

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В Одессе вечером 30 августа горел физкультурно-спортивный комплекс.

Как сообщили УНИНАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, информация о возгорании поступила спасателям в 21.18.

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«Прибыв на место происшествия, пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание в двухэтажном здании, которое находится на территории комплекса. Поскольку спасатели прибыли оперативно, удалось ликвидировать очаг пламени, не дав ему возможности распространиться на значительную площадь», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.