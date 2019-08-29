В Одессе будут судить пятерых вымогателей денег у геев

Вымогатели выдавали себя за правоохранителей. В числе потерпевших – иностранец, которого в марте злоумышленники выбросили со 2-го этажа.

В Одессе будут судить пятерых злоумышленников, вымогавших деньги у мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации за неразглашение информации об их интимной жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 27 августа прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы жителей Одессы и Одесской области.

«Установлено, что 26-летний одессит разработал схему вымогательства денег у мужчин за неразглашение данных о личной жизни и интимных связях. Впоследствии, в преступную деятельность он втянул двух родных братьев, друга и несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, они подыскивали потенциальных жертв в сети Интернет, встречались с ними и осуществляли фото-видеофиксацию таких встреч. Затем требовали у потерпевших деньги за неразглашение данных об их личной жизни.

Кроме того, представители группировки в целях шантажа использовали недействующее удостоверение работника полиции, а также применяли к потерпевшим насилие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Портофранковского отделения полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры совместно с Одесской местной прокуратурой № 3.

Обвиняемым вменяется ряд статей Уголовного кодекса Украины. Это - ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица).

Как уточнили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, указанная группа злоумышленников шантажировала геев. В частности, их жертвой стал 36-летний гражданин Финляндии, которого в марте текущего года в центре Одессы выбросили со 2 этажа жилого дома, из-за того, что тот отказался платить вымогателям.

Установлено, что злоумышленники знакомились, как правило, с иностранцами-геями на сайтах ЛГБТ-сообщества. После виртуального общения, как правило, от лица самого младшего участника группы, потенциальной жертве предлагали приехать в Одессу.

Помещение, в котором назначалось «свидание», оборудовали скрытыми видеокамерами, на которые фиксировалось происходящее. Затем подозреваемые оказывали психологическое давление на потерпевших, вымогая откупные.

Как сообщал УНИАН, в марте в Одессе госпитализировали гражданина Финляндии, которого сбросили с балкона 2-го этажа жилого дома на улице Елисаветинской. При падении с высоты мужчина получил перелом обеих пяток.

Позднее полиция заявила о задержании четверых злоумышленников, которые, как выяснилось, требовали у иностранца 2 тыс. долл. за неразглашение личной информации. Между ним и вымогателями произошла драка, во время которой его выбросили с балкона.

Тогда сообщалось, что все участники происшествия - местные жители в возрасте от 19 до 44 лет - задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.