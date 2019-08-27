Во Львове возле одного из отелей нашли гранатомет

В ходе экспертного исследования было подтверждено, что имеющийся в нем заряд является пригодным для взрыва.

Во Львове возле одного из отелей обнаружен гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В полицию поступило сообщение о том, что 26 августа около 02:40 у входа в вестибюль отеля "Львов", находящегося на проспекте Черновола, 7 во Львове, обнаружен предмет, похожий на гранатомет.

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Сотрудниками полиции изъят предмет, похожий на "РПГ 22 "Нетто" с боевым зарядом внутри.

По указанному факту правоохранителями внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В ходе экспертного исследования было подтверждено, что имеющийся в нем заряд является пригодным для взрыва. Поэтому действия неустановленного лица дополнительно квалифицированы по ч.1 ст.258 УК Украины (террористический акт).

Как сообщал УНИАН, ночью 26 августа в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостостроя, на улице Паньковской, 5. Эхо взрыва было слышно за пять километров от места инцидента.