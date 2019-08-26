В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО с отрезанной головой (фото 18+)

Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.

На железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили тело мертвого мужчины с отрезанной головой.

Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службы компании и полиции Кривого Рога.

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Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге.

Позже правоохранители установили личность погибшего. По информации издания, погибший - 29-летний ветеран антитеррористической операции.

Отмечается, что мужчина не работал на предприятии.

Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.