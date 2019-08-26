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В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО с отрезанной головой (фото 18+)

15:45, 26 августа 2019
Происшествия
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Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах / "Первый городской"

Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службы компании и полиции Кривого Рога.

Внимание! Фото 18+

&quot;Первый городской&quot;

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Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге.

Позже правоохранители установили личность погибшего. По информации издания, погибший - 29-летний ветеран антитеррористической операции.

Отмечается, что мужчина не работал на предприятии.

Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.

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Теги: #АТО#Кривой Рогпогода в Днепре