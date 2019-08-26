В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО с отрезанной головой (фото 18+)
15:45, 26 августа 2019Происшествия
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Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.
Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах / "Первый городской"
На железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили тело мертвого мужчины с отрезанной головой.
Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службы компании и полиции Кривого Рога.
Внимание! Фото 18+
"Первый городской"
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Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге.
Позже правоохранители установили личность погибшего. По информации издания, погибший - 29-летний ветеран антитеррористической операции.
Отмечается, что мужчина не работал на предприятии.
Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.
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