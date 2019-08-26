Убийство моряка в воинской части под Одессой: подозреваемого задержали

Трагедия произошла на КПП воинской части.

В Одесской области задержан военнослужащий, застреливший сослуживца.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось днем 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

«По предварительным данным, находясь в наряде на КПП военнослужащий выстрелил в голову из автоматического оружия сослуживцу. В результате ранения, несовместимого с жизнью матрос-срочник скончался», - сообщили в главке.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее местные СМИ сообщали об убийстве моряка в воинской части под Одессой. По данным следствия, матрос застрелил своего сослуживца из автомата. Известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвыми.