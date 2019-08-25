Загорелся во время игры: появились подробности жуткого инцидента с 8-летним мальчиком в Днепре
17:42, 25 августа 2019Происшествия
590 0
Дети играли с найденной бутылкой с топливом, во время чего и загорелся пострадавший мальчик.
Мальчик сейчас в реанимации / фото ТСН
Дети нашли бутылку с топливом и играли с ней вместе с 8-летним мальчиком, который после такой "забавы" попал в реанимацию.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Читайте такжеВ Днепре на детской площадке нашли измазанный в зеленке труп мужчины
В результате такого опасного развлечения с легковоспламеняющимся веществом и загорелся 8-летний мальчик.
В полиции установили детей, которые нашли бутылку с топливом. Всем участникам события примерно 10-13 лет.
Как сообщал УНИАН, в Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Ребенок получил ожоги 35% тела. Мальчику сделали операцию, сейчас он находится в реанимации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter