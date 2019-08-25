Загорелся во время игры: появились подробности жуткого инцидента с 8-летним мальчиком в Днепре

Дети играли с найденной бутылкой с топливом, во время чего и загорелся пострадавший мальчик.

Дети нашли бутылку с топливом и играли с ней вместе с 8-летним мальчиком, который после такой "забавы" попал в реанимацию.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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В результате такого опасного развлечения с легковоспламеняющимся веществом и загорелся 8-летний мальчик.

В полиции установили детей, которые нашли бутылку с топливом. Всем участникам события примерно 10-13 лет.

Как сообщал УНИАН, в Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Ребенок получил ожоги 35% тела. Мальчику сделали операцию, сейчас он находится в реанимации.