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Загорелся во время игры: появились подробности жуткого инцидента с 8-летним мальчиком в Днепре

17:42, 25 августа 2019
Происшествия
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Мальчик сейчас в реанимации / фото ТСН

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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В результате такого опасного развлечения с легковоспламеняющимся веществом и загорелся 8-летний мальчик.

В полиции установили детей, которые нашли бутылку с топливом. Всем участникам события примерно 10-13 лет.

Как сообщал УНИАН, в Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Ребенок получил ожоги 35% тела. Мальчику сделали операцию, сейчас он находится в реанимации.

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Теги: #ребенок#Днипропогода в Днепре