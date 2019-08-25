В Одесской области нашли тело пятилетнего ребенка, утонувшего на днях в Дунае

Ребенок утонул во время купания в Дунае на глазах отдыхающих.

В Одесской области найдено тело пятилетнего ребенка, утонувшего на днях в Дунае.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в городе Измаил 23 августа во время отдыха на местном пляже на реке Дунай пошел купаться и не вернулся пятилетний мальчик.

К поиску тела ребенка были привлечены спасатели, водолазы и местные жители.

Спасатели обследовали 8 тыс. кв. м дна и 24 км русла реки, 6 км береговой линии. Как отмечается, 24 августа в 21:38 тело ребенка обнаружили местные жители. Спасатели извлекли тело на берег.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Измаиле во время купания в Дунае на глазах отдыхающих утонул пятилетний мальчик. Ребенок пришел на пляж без взрослых. С ним был 10-летний брат.