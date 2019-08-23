Во Львове патрульные сбили двух женщин прямо на зебре
20:58, 23 августа 2019Происшествия
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У одной из женщин перелом, у другой - ушиб и сотрясение мозга.
Во Львове патрульные сбили двух женщин прямо на зебре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Обычно на переходе работает светофор, но на этот раз он был выключен. Пострадавшие - 47 и 57 лет - госпитализированы.
Из собственных источников ТСН стало известно, что у одной из женщин перелом, у другой - ушиб и сотрясение мозга.
Автомобиль копов почти невредим. Почему патрульные не затормозили, в полиции не комментируют.
Во Львове патрульные сбили двух женщин прямо на зебре
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