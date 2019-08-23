"Евреям скидка": в Черкассах открыли дело на "креативного" владельца похоронного бюро

Теперь предпринимателю может грозить лишение свободы от 2 до 5 лет.

Черкасская полиция открыла уголовное производство на местного жителя, который на входе своего похоронного бюро сделал надписи расистского характера: "Евреям", "Евреям скидка", "Вальцману 90%".

Об этом говорится в судебных материалах.

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Мужчине инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений, что предусмотрено ч. 1 ст. 161 УК Украины. Жителю Черкасс грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что с ходатайством о назначении лингвистической экспертизы в рамках дела к Сосновскому райсуду Черкасс обратился следователь местной полиции.

Следователь на судебное заседание не явился, но суд удовлетворил проведения судебно-лингвистической экспертизы в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Как сообщал УНИАН, правозащитники из Центра отслеживания расистского и ксенофобского поведения (Польша) написали в прокуратуру заявление по поводу размещенного в интернете объявления одного из гданских ресторанов. В объявлении о поиске персонала автор текста, в частности, сделал ограничения для граждан Украины: "ноль украинцев или подобных" (пол. "zero Ukraińców czy innych podobnych").