Ветеран АТО решил проучить алкоголика в футболке "ДНР", но за него заступились местные (видео)

Местный сепаратист отказывался представляться до прибытия "милиции".

В городе Родинское в Донецкой области задержали местного жителя, который одел футболку с запрещенной символикой террористов так называемой «ДНР».

Видео с местным сепаратистом на своей странице в Facebook выложил ветеран АТО Борис Овчаров, который и вызвал правоохранителей.

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«Вышел утром по делам, сел в машину, проехал 50 метров и остановился… думал мне показалось. Выхожу из машины - вижу, сидит человек в футболке с «гербом» и надписью: «Донецкая народная республика», в алкогольном опьянении, неистовый», - рассказывает Овчаров.

Пока военнослужащий ждал полицию к нему подошли местные, живущие по соседству, и начали защищать мужчину, доказывая, что футболку парень купил «100 лет назад», а в Донецке живут украинцы.

Местный сепаратист отказывался представляться до прибытия «милиции».

Позже Овчаров обнародовал видеообращение, в котором рассказал, что написал заявление в полицию на нарушителя за использование запрещенной террористической символики и ее пропаганду. Полиция задержала местного жителя.

Ранее в сети сообщили, что в Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник "русского мира", полковник запаса Геннадий Бондарев.

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается русскими военными и представителями террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.