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В Харькове разгорелся сепаратистский скандал вокруг преподавателя (фото)

12:02, 19 августа 2019
Общество
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Преподавателя уличили в приверженности к идеям "русского мира" / facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ

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Об этом сообщается на странице сообщества "Изменники воинской присяги ХИТВ" в Facebook. Бондарев - преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин, доцент кафедры (ранее преподаватель психологии на кафедре офицеров запаса).

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается русскими военными и представителями террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.

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"Одним словом, все годы работает на информационную составляющую российских оккупантов в социальной сети "Одноклассники" и распространяет эти материалы", - говорится в сообщении.

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Теги: #Харьков#скандал#русский мирпогода в Харькове