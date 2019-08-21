«Санта Барбара отдыхает»: женщина из Броваров, которую якобы «заказал» киллеру ее экс-супруг, ранее заказала его избиение

За два года женщину так и не привлекли к ответственности, обвинительный акт в ее отношении все еще находится на рассмотрении в суде.

Женщина из Броваров Киевской области, смерть которой (а также ее дочери) инсценировала СБУ после того, как ее экс-муж якобы нанял киллера для ее убийства, несколько лет назад заплатила банде преступников за его избиение.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Как и большинство пользователей интернета, сегодня была шокирована новостью о том, что на Киевщине группа лиц готовила убийство двух женщин. По данным следствия, женщину и ее дочь заказал бывший муж из-за раздела имущества после развода. По иронии судьбы два года назад прокуратура Киева совместно с ДВБ НПУ разоблачила преступную группу, которая занималась разбойными нападениями, в том числе на заказ. Одно из нападений - в отношении предпринимателя из Броваров - был организован его экс-женой. Теперь угадайте фамилии потерпевшего и заказчицы», – отметила Максимец.

Она также показала сюжет «Чрезвычайных новостей» от 25 марта 2017 года, в котором говорилось о нападении группировки «оборотней в погонах» на предпринимателя из Броваров Александра Головача. За его избиение бывшая жена, с которой он прожил 25 лет, обещала заплатить три тысячи долларов. Со слов самого Головача, за его убийство она готова была дать 10 тысяч долларов.

В комментариях к публикации Максимец уточнила, что женщина заказывала именно избиение, а не убийство. Обвинительный акт в отношении нее и исполнителей в настоящее время находится на рассмотрении в суде (стадия допроса свидетелей).

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что за два года женщину так и не привлекли к ответственности, и допустили, что сейчас мужчину просто подставили.

Ранее сообщалось, что под Киевом убили двух женщин – мать и дочь. 17 августа, по дороге из Броваров в Киев исчезли 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская. Полиция нашла их авто.

Однако впоследствии стало известно, что женщины живы, а их убийство было инсценировано СБУ в рамках спецоперации. Организатором покушения оказался бывший муж Надежды Головач, его и его новую жену задержали.

За совершение убийства мужчина совместно со своей третьей женой предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.