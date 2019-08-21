В Киеве мужчина забил до смерти свою жену лопатой (фото, видео)

Мужчине светит до 10 лет лишения свободы.

В Оболонском районе столицы 50-летний киевлянин во время ссоры со своей 52-летней супругой схватил лопату и избил ею женщину, на следующий день он обнаружил потерпевшую мертвой.

Мужчина самостоятельно вызвал медиков и правоохранителей, сообщает полиция города Киева.

Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили женщину мертвой на полу, на ее теле эксперты обнаружили многочисленные гематомы и синяки. Мужчина рассказал, что во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора фигурант он лопату и избил ею жену, а на следующий день обнаружил ее мертвой.

Читайте также"Не было лица, сплошное черное месиво": вскрылись подробности жестокого убийства девушки подростком в Харькове

Правоохранители установили, что 50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторичного сырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, молодого человека, жестоко убившего своего отца в Киеве, отправили в психушку.