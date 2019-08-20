Парня, жестоко убившего своего отца в Киеве, отправили в психушку

Отец и сын приехали на заработки в Киев из Кировоградщины.

По ходатайству Киевской местной прокуратуры 29-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве своего отца, будет помещен в медицинское психиатрическое учреждение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что 61-летний мужчина приехал из Кировоградской области в столицу на заработки и устроился на стройке, после чего взял в помощники своего сына, страдающего психическим расстройством.

Проработав почти неделю, сын вернулся домой без отца и сообщил матери, что убил его. Не веря услышанному, женщина позвонила руководителю бригады, после чего бригадир поднялся в помещение, где временно проживал мужчина, где обнаружил его бездыханное тело с ножевыми ранениями.

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Уже через несколько часов после установления факта убийства были собраны доказательства, свидетельствующие, что к убийству мужчины действительно причастен его родной сын.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По ходатайству прокуратуры, на время досудебного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде помещения в заведение с оказанием психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение.

Досудебное следствие продолжается.