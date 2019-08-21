В Днепре водитель Jaguar протянул на авто полицейского, причинив ему множественные травмы (видео)

Нарушитель ПДД несколько десятков метров тащил патрульного, который держался за водительскую дверь.

В Днепре водитель автомобиля Jaguar S-Type протянул на автомобиле по асфальту несколько десятков метров патрульного полицейского, причинив ему множественные телесные повреждения.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, патрульные остановили водителя иномарки 20 августа около 1:30 на проспекте Слобожанском за нарушение правил дорожного движения.

«Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

По городу Днепр был введен оперативный план «Перехват», в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Водителю грозит уголовная ответственность (до 3-х лет лишения свободы) по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).