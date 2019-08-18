Трагический пожар в одесском отеле: версия об убийстве не подтвердилась (видео)

Во время вскрытия погибших эксперты обнаружили лишь характерные для пожара повреждения.

Вскрытие погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» показало, что все они погибли от пожара, поэтому версия убийства не подтверждается.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника издания, нет никаких признаков того, что с помощью пожара кто-то пытался скрыть следы убийства. При вскрытии эксперты обнаружили лишь характерные для пожара повреждения.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа а одесском отеле ”Токио Стар” произошел пожар. 9 человек погибли, 9 госпитализировали. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину. В числе госпитализированных была также жительница Херсонской области Елена Хомич, 1996 г. р.

Правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.

Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.