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В Киеве вандалы полностью расписали поезд метро (видео)

20:06, 16 августа 2019
Происшествия
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Состав был полностью разрисован граффити / фото: dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в пятницу, 16 августа.

Отмечается, что утром 16 августа на станцию метро Дарница прибыл поезд, все вагоны которого были разукрашены граффити.

Злоумышленники закрасили не только металлический корпус состава, но и окна вагонов.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2018 года в Киеве вандалы остановили городскую электричку и разрисовали ее краской.

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Теги: #метро#граффитипогода в Киеве