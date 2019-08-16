В Киеве вандалы полностью расписали поезд метро (видео)
20:06, 16 августа 2019Происшествия
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Хулиганы закрасили не только металлический корпус состава, но и окна вагонов.
Состав был полностью разрисован граффити / фото: dtp.kiev.ua
В Киеве вандалы при помощи баллончиков с краской полностью расписали поезд метрополитена.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в пятницу, 16 августа.
Отмечается, что утром 16 августа на станцию метро Дарница прибыл поезд, все вагоны которого были разукрашены граффити.
Злоумышленники закрасили не только металлический корпус состава, но и окна вагонов.
Как сообщал УНИАН, 30 июля 2018 года в Киеве вандалы остановили городскую электричку и разрисовали ее краской.
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