В Киеве вандалы полностью расписали поезд метро (видео)

Хулиганы закрасили не только металлический корпус состава, но и окна вагонов.

В Киеве вандалы при помощи баллончиков с краской полностью расписали поезд метрополитена.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в пятницу, 16 августа.

Отмечается, что утром 16 августа на станцию метро Дарница прибыл поезд, все вагоны которого были разукрашены граффити.

Злоумышленники закрасили не только металлический корпус состава, но и окна вагонов.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2018 года в Киеве вандалы остановили городскую электричку и разрисовали ее краской.