В Одессе мужчина после неудачной попытки обокрасть бывшую жену сбросил ее с балкона

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Одессе задержан мужчина, который после неудачной попытки обокрасть свою бывшую жену сбросил ее с балкона 3-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в конце прошлой недели.

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В частности, ночью на линию «102» поступило сообщение о том, что на улице Космонавтов (Малиновский район города) неизвестный с балкона на 3-м этаже многоэтажного дома столкнул женщину.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа установила, что в квартиру своей бывшей супруги через открытый балкон влез мужчина.

«Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж с целью кражи собирает ее вещи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное и между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку с балкона», - сообщили в главке.

Как отмечается, соседи, ставшие очевидцами случившегося, сразу вызвали скорую помощь и полицию.

По данным правоохранителей, 57-летняя женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Расследование продолжается.