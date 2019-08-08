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Под Одессой 13-летнего мальчика унесло в открытое море

10:49, 08 августа 2019
Происшествия
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Подросток купался вместе с отчимом / УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 7 августа в 20:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал мальчик (2006 г. р.).

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Как отмечается, подросток вместе с отчимом (1966 г. р.), пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа.

В это время их накрыло волной и унесло в Черное море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения начали поиски мальчика. В этих целях также задействован катер ПРК-01 «Морской поисково-спасательной службы».

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Теги: #шторм#Черное морепогода в Одессе