В Одессе СБУ разоблачила на взятках менеджера одного из государственных банков

Сотрудник вымогал взятки за списание кредиторской задолженности. Его интерес составлял 50% от размера ссуды.

В Одессе правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБ Украины в Одесской области, спецслужба разоблачила в систематических взятках менеджера отдела возврату проблемной задолженности Одесского филиала одного из государственных банков.

Установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом «интерес» злоумышленника составлял 50% от размера ссуды.

Как отмечается, сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тыс. гривен. Вчера, 7 августа, правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения части взятки - более 34 тыс. грн.

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Также в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тыс. грн «отступных».

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, вчера задержан сотрудник подразделения «ПриватБанка», расположенного в центре Одессы - на улице Успенской.

Данное отделение из-за проведения оперативных мероприятий временно не работало.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.